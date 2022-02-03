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Факти / Україна

Україна відправила в країни ЄС і НАТО новий запит на військову допомогу – Резніков

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Резніков

Україна відправила до країн-партнерів Євросоюзу та НАТО новий запит на надання військової допомоги.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, Міністерство оборони звернулося до інших держав із додатковим переліком військових потреб для Збройних сил України.

– Ми оновили наше звернення від Міноборони через інститут аташе з військових питань у посольствах нашої країни в інших державах. Ми звернулися ще раз з додатковим переліком потреб, які є в інтересах ЗСУ, для того, щоб забезпечити відсіч, тримати стрій, захищати наших воїнів і зробити ймовірне вторгнення дорогоцінним для агресора та не допустити його, – наголосив Резніков.

Міністр уточнив, що Україна направила новий запит до дружніх країн НАТО та ЄС з потребами для ЗСУ в лютому.

– Будемо чекати на офіційні відповіді і готовність нам допомогти, – додав Резніков.

Як відомо, 1 лютого в Україні приземлився вже шостий літак з військовою допомогою від США. Він доставив 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Крім того, уряд Польщі підтримав виділення Україні військової допомоги – боєприпасів та переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun.

Яку ще зброю та від яких країн отримувала Україна – читайте в матеріалі.

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Джерело: Міноборони

Фото: УНІАН

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