Упродовж минулої доби, 3 лютого, та станом на 07.00 4 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили в ранковому зверденні штабу ООС.

– Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, – наголосили в штабі.

Без обстрілів у зоні ООС була, зокрема, і доба 26 січня.

2 лютого російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню, один із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, бойовики обстріляли із безпілотника контрольний пункт в’їзду-виїзду Гнутове на Донеччині.

Осколок ВОГ-17 влучив в українського військового. Врятувало бійця від поранення посвідчення, що було в кишені.

Джерело: Штаб ООС

Фото: ОТУ Схід