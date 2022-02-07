В понедельник, 7 февраля, скончался бывший народный депутат Украины, экс-глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч, в 2014 году поддержавший российскую оккупацию полуострова.

Об этом сообщают крымские СМИ, а также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его информации, Борис Дейч скончался на 84-м году жизни в московской больнице.

– Я предпринял попытку убедить его уехать в третью страну и рассказать сотрудникам правоохранительных служб Украины об известных ему многих деталях и свидетельствах первых недель российского военного вторжения в Крым, включая данные о российских политиках и деятелях, которые приезжали к нему в те дни. Это было в то время, когда шло следствие в отношении беглеца Януковича. Он отказался… Так и ушел с клеймом предателя Украины и многих людей, с которыми он работал на протяжении многих лет, – отметил Чубаров.

В то же время СМИ сообщают, что Дейч скончался утром 7 февраля в одной из больниц Москвы из-за осложнений от коронавируса. В московскую клинику Дейча доставили из временно оккупированного Крыма после ухудшения его состояния в связи с заболеванием Covid-19.

Также сообщается, что Борис Дейч был привит и сделал ревакцинацию (скорее всего, российской вакциной).

Что известно о Борисе Дейче

Борис Дейч родился в августе 1938 года. Окончил Донецкий институт советской торговли и получил специальность экономист.

Он проживал в Крыму с 1955 года, работал на местных комбинатах, директором баз отдыха и санаториев.

Дейч был депутатом I и II созыва Верховной Рады АР Крым. А в 2002-2006 годах он занимал должность главы ВР Крыма.

Кроме того, Борис Дейч являлся народным депутатом Украины V, VI, VII созывов (2006-2014 годы). Он был членом Партии регионов и входил в политсовет этой партии.

Президент-беглец Виктор Янукович в августе 2013 года присвоил Дейчу звание Герой Украины.

В марте 2014 года Борис Дейч публично поддержал российскую оккупацию Крыма, призвал других, а также сам принял участие в псевдореферендуме, инициированном оккупантами на территории полуострова.

Источник: Рефат Чубаров, Аргументы недели – Крым, Крымские известия