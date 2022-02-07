У понеділок, 7 лютого, помер колишній народний депутат України, ексголова Верховної Ради Криму Борис Дейч, який у 2014 році підтримав російську окупацію півострова.

Про це повідомляють кримські ЗМІ, а також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його інформацією, Борис Дейч помер на 84-му році життя в московській лікарні.

– Я здійснив було спробу переконати його виїхати в третю країну і розповісти співробітникам правоохоронних служб України про відомі йому багато деталей і свідчення перших тижнів російського військового вторгнення в Крим, включно з даними про російських політиків і діячів, які приїжджали до нього в ті дні. Це було в той час, коли йшло слідство щодо втікача Януковича. Він відмовився… Так і пішов із тавром зрадника України та багатьох людей, з якими він працював протягом багатьох років, – зазначив Чубаров.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Дейч помер вранці 7 лютого в одній із лікарень Москви через ускладнення від коронавірусу. До московської клініки Дейча доставили з тимчасово окупованого Криму після погіршення його стану у зв’язку із захворюванням на Covid-19.

Також повідомляється, що Борис Дейч був щеплений і зробив ревакцинацію (швидше за все, російською вакциною).

Що відомо про Бориса Дейча

Борис Дейч народився в серпні 1938 року. Закінчив Донецький інститут радянської торгівлі й отримав спеціальність економіст.

Він проживав у Криму з 1955 року, працював на місцевих комбінатах, директором баз відпочинку та санаторіїв.

Дейч був депутатом І та II скликання Верховної Ради АР Крим. А в 2002-2006 роках він займав посаду голови ВР Криму.

Крім того, Борис Дейч був народним депутатом України V, VI, VII скликань (2006-2014 роки). Він був членом Партії регіонів та входив до політради цієї партії.

Президент-втікач Віктор Янукович у серпні 2013 року присвоїв Дейчу звання Герой України.

У березні 2014 року Борис Дейч публічно підтримав російську окупацію Криму, закликав інших, а також сам взяв участь у псевдореферендумі, ініційованому окупантами на території півострова.

Джерело: Рефат Чубаров, Аргументы недели – Крым, Крымские известия