Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении так называемых топ-чиновников оккупированного Крыма, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, в частности в государственной измене.

Да, среди подозреваемых:

Так называемый председатель Республики Крым Сергей Аксенов;

бывший глава “Верховного Совета Крыма” Владимир Константинов;

бывшая “прокурор Крыма” Наталья Поклонская;

и еще пять чиновников временно оккупированного Крыма.

Все они подозреваются в совершении следующих преступлений:

ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации активно участвовали в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Вышеупомянутые лица также способствовали представителям России проводить подрывную деятельность против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

Они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими, — отметили в СБУ.

В настоящее время обвинительный акт в отношении восьми человек направлен в суд.

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Наказание за совершение особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд разрешил задержать “экс-прокурора” временно оккупированного Крыма Наталью Поклонскую по подозрению в государственной измене.

В октябре 2018 года Поклонская получила статус подозреваемой за военные преступления.

А в июне этого года Офис генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми бывших “должностных лиц” оккупированного Крым. Среди них, в частности, были Сергей Аксенов и Наталья Поклонская.