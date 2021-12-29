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Факты / Украина / Общество

Аксенову и Поклонской грозит до 15 лет: СБУ завершила расследование

Марта Бондаренко редактор ленты
Аксенову и Поклонской грозит до 15 лет: СБУ завершила расследование

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении так называемых топ-чиновников оккупированного Крыма, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, в частности в государственной измене.

Да, среди подозреваемых:

  • Так называемый председатель Республики Крым Сергей Аксенов;
  • бывший глава “Верховного Совета Крыма” Владимир Константинов;
  • бывшая “прокурор Крыма” Наталья Поклонская;
  • и еще пять чиновников временно оккупированного Крыма.

Все они подозреваются в совершении следующих преступлений:

  • ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 255 (создание преступной организации).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации активно участвовали в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины, — говорится в сообщении СБУ.

Вышеупомянутые лица также способствовали представителям России проводить подрывную деятельность против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности.

Они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими, — отметили в СБУ.

В настоящее время обвинительный акт в отношении восьми человек направлен в суд.

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Наказание за совершение особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд разрешил задержать “экс-прокурора” временно оккупированного Крыма Наталью Поклонскую по подозрению в государственной измене.

В октябре 2018 года Поклонская получила статус подозреваемой за военные преступления.

А в июне этого года Офис генпрокурора завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми бывших “должностных лиц” оккупированного Крым. Среди них, в частности, были Сергей Аксенов и Наталья Поклонская.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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