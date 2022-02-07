Украина уже получила от международных партнеров более тысячи тонн оборонительного оружия и оборудования для сдерживания российской агрессии.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев постоянно поддерживает связь с партнерами и консолидирует международную коалицию по поддержке нашего государства в условиях возможной эскалации со стороны России.

– Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, экономическую поддержку и поддержку в сфере безопасности. Ее общий объем за эти недели и месяцы пересек отметку в $1,5 млрд, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования – общий вес в более чем тысячу тонн, — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что подобная рекордная поддержка имеет существенное политическое значение, поскольку усиливает украинские позиции за столом переговоров.

По словам Кулебы, ключевой темой на мировой арене сейчас является сдерживание России от очередной волны войны против Украины.

При этом глава МИД заверил, что Украина не пойдет на уступки, которые будут для нашего государства неприемлемыми.

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киев отправил странам-партнерам Евросоюза и НАТО новый запрос на военную помощь. Он содержит дополнительный список военных нужд для Вооруженных сил Украины.

5 февраля в Украине приземлился восьмой самолет с военной помощью от США. Речь идет о более чем 650 тоннах оборонных боеприпасов.

Тем временем Польша решила предоставить Украине боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Какое оружие и от каких стран получало наше государство – читайте в материале.