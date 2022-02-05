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Восьмая птица: в Украину прибыла очередная партия военной помощи от США

Наташа Тарчевська редактор ленты
Восьмая птица: в Украину прибыла очередная партия военной помощи от США

5 февраля в Украине приземлился восьмой самолет с военной помощью Соединенных Штатов Америки. На его борту – более 650 тонн оборонных боеприпасов.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует, — многообещающе написал министр.

Седьмая партия военной помощи от США – 85 тонн боеприпасов для гранатометов – прибыла в Украину 3 февраля.

Тогда глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина направила в страны-партнеры Евросоюза и НАТО новый запрос на оказание военной помощи.

Всего в рамках военной помощи США выделили Украине дополнительно $200 млн.

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Источник: Oleksii Reznikov

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