Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад тисячу тонн оборонної зброї та обладнання для стримування російської агресії.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Київ постійно підтримує зв’язок із партнерами та консолідує міжнародну коаліцію для підтримки нашої держави в умовах можливої ескалації з боку Росії.

– Завдяки цій роботі сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у $1,5 млрд, а обсяги доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання – загальну вагу в понад тисячу тонн, – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що така рекордна підтримка має істотне політичне значення, оскільки посилює українські позиції за столом переговорів.

За словами Кулеби, ключовою темою на світовій арені зараз є стримування Росії від чергової хвилі війни проти України.

При цьому очільник МЗС запевнив, що Україна не піде на поступки, які будуть для нашої держави неприйнятними.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Київ відправив до країн-партнерів Євросоюзу та НАТО новий запит на військову допомогу. Він містить додатковий перелік військових потреб для Збройних сил України.

5 лютого в Україні приземлився восьмий літак із військовою допомогою від США. Йдеться про понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

Тим часом Польща вирішила надати Україні боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Яку ще зброю та від яких країн отримувала наша держава – читайте в матеріалі.