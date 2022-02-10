Наступления весны в Украине в 2022 году метеорологи ожидают уже после 25 февраля.
Однако настоящее тепло украинцы почувствуют в апреле.
Погода в марте 2022 года
Март в этом году должен быть очень неустойчивым. Со второй половины месяца ожидаются совсем не весенние резкие похолодания.
– Поэтому в первый весенний месяц ждать длительной теплой погоды украинцам не стоит, – говорит заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
Погода в апреле 2022 года
Ощутимое повышение температуры ожидается в апреле.
– Ближе к концу второго месяца весны столбики термометров в отдельные дни будут подниматься выше +20°, – говорит Вазира Мартазинова.
Погода в мае 2022 года
В мае должна быть привычная для этого сезона погода.
Однако, согласно прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды, первая половина месяца, вероятно, пройдет без осадков.
В ближайшие выходные погода будет преимущественно солнечной. Только в субботу возможен мокрый снег на Севере, Востоке и в Центре.
Уже в ночь на воскресенье усилятся морозы. На Западе столбики термометров опустятся до -9°.
Однако на следующий день там будет настоящая весенняя погода – до +10°.
Больше информации о погоде на выходные в Украине и погоду на День святого Валентина читайте в материалах.
Источник: Telegraf