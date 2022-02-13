Воздушное пространство над Черным морем является зоной повышенной опасности в период с 14 по 19 февраля.

Как сообщил глава Украэроруха Андрей Ярмак на своей странице в Facebook, коммерческим авиакомпаниям рекомендуется ограничить перелеты в течение указанного промежутка над открытыми водами Черного моря, потому стоит заранее оптимизировать маршруты с учетом текущей ситуации.

— Украина выпустила официальную публикацию аэронавтики информации об активизации потенциально опасной зоны на открытом пространстве Черного моря — с 14.02 по 19.02.2022, — написал Андрей Ярмак.

Он отметил, что эта рекомендация не блокирует полеты над Черным морем в целом.

— Воздушное пространство над территорией Украины на данный момент является открытым и доступным для планирования полетов. Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами, — заявил глава Украэроруха.

Андрей Ярмак объяснил, что на прошлой неделе Российская Федерация опубликовала сообщение для пилотов, в котором объявила о временной опасной зоне части воздушного пространства над Черным морем в этот же период — с 14 по 19 февраля.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что небо над территорией страны остается открытым, а информация о его закрытии не соответствует действительности.

Этому предшествовала вынужденая посадка самолета SkyUp в Кишиневе 13 февраля, когда рейс не смог зайти в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца самолета.