Повітряний простір над Чорним морем є зоною підвищеної небезпеки у період із 14 по 19 лютого.

Як повідомив глава Украероруху Андрій Ярмак на своїй сторінці у Facebook, комерційним авіакомпаніям рекомендується обмежити перельоти протягом зазначеного проміжку часу над відкритими водами Чорного моря, тому варто заздалегідь оптимізувати маршрути з урахуванням поточної ситуації.

– Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря – з 14.02 по 19.02.2022, – написав Андрій Ярмак.

Він зазначив, що ця рекомендація не блокує польоти над Чорним морем загалом.

– Повітряний простір над територією України наразі є відкритим та доступним для планування польотів. Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів, – заявив глава Украероруху.

Андрій Ярмак пояснив, що минулого тижня Російська Федерація опублікувала повідомлення для пілотів, у якому оголосила про тимчасову небезпечну зону частини повітряного простору над Чорним морем у цей же період – з 14 по 19 лютого.

Раніше Міністерство інфраструктури України повідомило, що небо над територією країни залишається відкритим, а інформація щодо його закриття не відповідає дійсності.

Цьому передувала вимушена посадка літака SkyUp у Кишиневі 13 лютого, коли рейс не зміг зайти в повітряний простір України через заборону власника літака.