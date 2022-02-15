На фоне угроз усиления российской агрессии Вооруженные силы Украины и правоохранительные органы должны демонстрировать уверенность, чтобы не допустить паники среди украинцев.

Об этом заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, отвечая на вопрос, есть ли у МВД план, как не допустить панику среди населения.

По словам главы МВД, подобный план уже реализуется.

– В первую очередь уверенность и активность, в частности, правоохранительных органов. Уверенность в своих силах Вооруженных сил Украины позволяет быть спокойными всем остальным, — отметил Монастырский.

Он добавил, что любые активные действия агрессора получат ответ со стороны правоохранительных органов и ВСУ.

Кроме того, министр заверил, что в Украине наработан план безопасной эвакуации гражданского населения в случае необходимости. В то же время Монастырский призвал граждан вступать в ряды территориальной обороны, поскольку это позволяет защитить свои населенные пункты.

– Что касается эвакуации, могу сказать, что планы такие существуют на бумаге. Но в первую очередь я бы призвал к здоровой подготовке и вступлению в ряды территориальной обороны. Вот правильный ответ на любую существующую. угрозу. Потому что территориальная оборона позволяет в каждом регионе быть основой для защиты любого города, села, поселка, улицы, дома, если это будет необходимо. И именно это, по моему мнению, дает многим людям уверенность в том, что никакого сценария захвата не будет, — подчеркнул Монастырский.

Министр напомнил, что в Украине вводится усиленный режим работы пограничников и полицейских (до 19 февраля).

– И это также один из символов того, что мы готовы к любым сценариям в нашей ситуации, – заверил глава МВД.

Ранее сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам в связи со сложившейся в стране напряженной ситуацией. Он заверил, что МВД не допустит сценариев наподобие тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке. Как подчеркнул Монастырский, “если какой-то “гиркин” попытается захватить здания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения”.