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Факти / Україна

Готові до будь-яких сценаріїв: Монастирський розповів про реакцію на загрози РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Денис Монастирський

На фоні загроз посилення російської агресії Збройні сили України та правоохоронні органи повинні демонструвати впевненість, щоб не допустити паніки серед українців.

Про це заявив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, відповідаючи на запитання, чи є в МВС план, як не допустити паніку серед населення.

За словами очільника МВС, такий план уже реалізується.

– У першу чергу впевненість і активність, зокрема правоохоронних органів. Впевненість у своїх силах Збройних сил України дає можливість бути спокійними всім іншим, – зазначив Монастирський.

Він додав, що будь-які активні дії агресора отримають відповідь з боку правоохоронних органів і ЗСУ.

Крім того, міністр запевнив, що в Україні напрацьований план безпечної евакуації цивільного населення в разі потреби. Водночас Монастирський закликав громадян вступати до лав територіальної оборони, оскільки це дає можливість захистити свої населені пункти.

– Щодо евакуації можу сказати, що плани такі існують на папері. Але в першу чергу я би закликав до здорової підготовки і вступу до лав територіальної оборони. Оце правильна відповідь на будь-яку загрозу, яка є. Тому що територіальна оборона дає можливість у кожному регіоні бути основою для захисту будь-якого міста, села, селища, вулиці, будинку, якщо це буде необхідно. І саме це, на мою думку, дає багатьом людям упевненість в тому, що ніякого сценарію захоплення не буде, – наголосив Монастирський.

Міністр нагадав, що в Україні запроваджується посилений режим роботи прикордонників і поліцейських (до 19 лютого).

– І це також один із символів того, що ми готові до будь-яких сценаріїв у нашій ситуації, – запевнив очільник МВС.

Раніше сьогодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців у зв’язку з напруженою ситуацією, що склалася в країні. Він запевнив, що МВС не допустить сценаріїв на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську і Донецьку. Як наголосив Монастирський, “якщо якийсь “гіркін” спробує захопити будівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження”.

Фото: УНІАН

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