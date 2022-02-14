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Факты / Украина / Общество

Полиция переходит на усиленный режим службы до 19 февраля: что это значит

Илья Нежигай редактор ленты
Ігор Клименко

Национальная полиция перешла на усиленный режим службы до 19 февраля.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, эти меры разворачиваются для более оперативного реагирования на любые угрозы безопасности граждан.

– С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы, – написал глава НПУ.

Он пояснил, что подобный режим службы предполагает:

  • увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
  • развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
  • взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

— Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем, – написал Игорь Клименко.

Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможном новом вторжении России в Украину в ближайшие дни.

На прошлой неделе, после сообщений СМИ о возможном повторном вторжении России, ряд стран посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины.

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Источник: Игорь Клименко

Фото: Нацполиция

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