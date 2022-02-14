Национальная полиция перешла на усиленный режим службы до 19 февраля.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, эти меры разворачиваются для более оперативного реагирования на любые угрозы безопасности граждан.

– С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы, – написал глава НПУ.

Он пояснил, что подобный режим службы предполагает:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

— Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем, – написал Игорь Клименко.

Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможном новом вторжении России в Украину в ближайшие дни.

На прошлой неделе, после сообщений СМИ о возможном повторном вторжении России, ряд стран посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины.

Источник: Игорь Клименко