Национальная полиция перешла на усиленный режим службы до 19 февраля.
Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, эти меры разворачиваются для более оперативного реагирования на любые угрозы безопасности граждан.
– С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы, – написал глава НПУ.
Он пояснил, что подобный режим службы предполагает:
- увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах;
- развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;
- взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.
— Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем, – написал Игорь Клименко.
Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о возможном новом вторжении России в Украину в ближайшие дни.
На прошлой неделе, после сообщений СМИ о возможном повторном вторжении России, ряд стран посоветовали своим гражданам покинуть территорию Украины.
Источник: Игорь Клименко