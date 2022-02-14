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Факти / Україна

Залужний про можливість масштабного вторгнення РФ: Ризик є вже вісім років

Юлія Соколова редакторка стрічки
Залужний про можливість масштабного вторгнення РФ: Ризик є вже вісім років

Ризик повномасштабного наступу російських військ на Україну існує вже вісім років – з моменту початку агресії Росії проти нашої держави.

Про це заявив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

– Ризик завжди був. Він є вже протягом восьми років. Ризик саме широкомасштабного вторгнення. І звісно всі ці ризики ми оцінюємо та разом із нашими партнерами відслідковуємо, – наголосив Залужний.

За його словами, ситуація поблизу державного кордону враховується в діяльності Збройних сил України. Так, армія розпочала комплекс військових навчань Заметіль-2022 по всій території країни.

Станом на зараз завершилася командно-штабна фаза навчань, унаслідок якої вдалося створити резервну систему управління, угруповання на можливих напрямках дій.

– Буквально післязавтра ми розпочнемо комплекс уже практичних навчань на полігонах, де відпрацюємо оборонну тематику, – уточнив Залужний.

Фото: Міноборони

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