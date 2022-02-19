Зеленский потребовал от ЕС и НАТО честных ответов о перспективах членства

Президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО.
– Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов? – сказал Зеленский.
Он добавил, что Западу не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения, чтобы действительно помочь Украине.
– Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают какие. Это касается и НАТО. Нам говорят – дверь открыта. Но пока – посторонним вход воспрещен. Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? – сказал президент.