Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 заявив, що Україна може поставити під сумнів зобов’язання щодо Будапештського меморандуму і відмовитися від угоди, за якою позбулась ядерної зброї

Він ініціював проведення консультацій у рамках цього меморандуму, але уточнив, що якщо вони не відбудуться або якщо за їхніми результатами не вдасться ухвалити конкретні рішення щодо гарантій української безпеки, Київ може поставити під сумнів зобов’язання країн-гарантів.

– Я вперше ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – це робимо востаннє, – заявив Зеленський.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже одержав доручення скликати відповідні консультації.

– Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть прийняті конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів, – сказав він.

Президент нагадав, що Україна отримала гарантії безпеки за відмову від третього ядерного потенціалу у світі.

– Зброї ми не маємо. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша за Швейцарію, Нідерланди або Бельгію. А головне – нема мільйонів наших громадян. Усього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення на забезпечення гарантій безпеки та миру, – резюмував Володимир Зеленський.

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Будапештський меморандум було підписано 1994 року на той момент президентом Леонідом Кучмою, а також лідерами Британії, США та Росії.

В угоді зазначено, що Україна, яка на той момент була третьою країною у світі за розміром ядерного потенціалу, зобов’язалася стати без’ядерною державою.

До 1996 року Україна виконала зобов’язання та знищила 2 тис. стратегічних ядерних боєзарядів, що залишилися з часів СРСР.

У свою чергу Росія, Британія та США зобов’язалися поважати українську Незалежність, суверенітет та міжнародно визнані кордони. Вони мають утримуватися від застосування сили та не порушувати територіальну цілісність чи політичну незалежність України.

Також вони не повинні чинити економічного тиску на Україну, оскільки це може порушити її суверенітет.