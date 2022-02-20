На Донбассе приостановили функционирование контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) Счастье (Луганская область) из-за регулярных обстрелов российско-оккупационных войск.

Как проинформировали в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, за прошедшие сутки, 19 февраля, оккупанты трижды прицельно обстреляли КПВВ, применив минометы и станковые противотанковые гранатометы.

В командовании Объединенных сил подчеркивают, что эти обстрелы являются нарушением норм международного гуманитарного права, поскольку КПВВ (линию разграничения) регулярно пересекают мирные граждане.

– Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ. Благодаря бесперебойному функционированию этого дорожного коридора у людей была возможность спасаться от сложной социально-экономической ситуации, которую на временно оккупированных территориях Украины создала оккупационная администрация РФ, — подчеркнули в штабе.

Из-за обстрелов оккупантов, обострения ситуации, а также из-за реальной угрозы жизни и здоровью гражданского населения было решено временно приостановить работу КПВВ Счастье – прекратить пропуск лиц и транспортных средств. Это решение начало действовать с 8.00 20 февраля и на период, пока будет существовать угроза.

Сутки на Донбассе

Следует отметить, что за прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 136 нарушений режима прекращения огня (116 из них – с применением вооружения, использование которого запрещено Минскими договоренностями).

Оккупанты, в частности, применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также артиллерию калибра 152 мм и 122 мм и гранатометы.

В Донецкой области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника (вероятно, Орлан-10), пересекшего линию столкновения.

Из-за обстрелов двое украинских военнослужащих погибли в результате осколочных ранений, несовместимых с жизнью. Еще четверо воинов получили ранения разной степени тяжести, а один военнослужащий – боевое травмирование.