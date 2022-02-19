Двое погибших и пятеро раненых: Резников рассказал о ситуации в зоне ООС

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что по состоянию на вечер 19 февраля в зоне ООС погибло двое украинских военных, еще пятеро – ранены.

– В результате обстрелов со стороны российских формирований погибли два наших воина и еще пятеро получили ранения. Российская сторона продолжает уклоняться от выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня, – написал Резников.

Он добавил, что представители РФ вновь отказались участвовать в заседании ТКГ.

ВСУ получили “все необходимые приказы” о действиях в случае опасности для жизней – их и гражданских.

– Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты, – подчеркнул министр.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

– Горжусь стойкостью нашей армии. Спасибо бойцам и командирам за самоотверженность и мужество, – говорится в сообщении Резникова.

Напомним, депутаты Верховной Рады и иностранные журналисты попали под обстрел боевиков во время поездки в зону ООС. Их эвакуировали, никто не пострадал.