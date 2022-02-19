В Донецке российские специальные службы вместе с подразделениями “вагнеровцев” планируют совершить серию террористических актов. Они хотят взорвать жилые дома, чтобы обвинить Украину в эскалации.

По данным Оперативно-тактической группировки Восток, украинские военнослужащие не собираются совершать наступательные операции или другие агрессивные действия на временно-оккупированной территории.

– По данным разведки, с целью осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения “вагнеровцев”, которые совместно с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Цель этих провокаций – обвинить Украину для дальнейшей эскалации, – говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины в очередной раз отмечают, что наши военные не планируют наступательные операции на Донбассе или другие вооруженные действия на временно оккупированной территории Украины.

Деятельность украинских военнослужащих распространяется только на оборону государства, а оружие применяют только при угрозе жизни наших бойцов или мирных жителей ОРДЛО.

Обострение на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли насосную станцию ​​первого подъема Южнодонбасского водопровода, из-за чего прекратилось водоснабжение на четыре фильтровальные станции.

Они обеспечивали подачу воды в городах и населенных пунктах на временно оккупированных территориях Украины.

Боевики уже несколько дней продолжают совершать обстрелы на Донбассе — под огонь попали позиции украинских военных и гражданские объекты. Российские наемники возобновили огневую активность в сторону гуманитарного дорожного коридора Луганск-Счастье.