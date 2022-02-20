На Донбасі закрили КПВВ Щастя через регулярні обстріли окупантів

На Донбасі призупинили функціонування контрольного пункту в’їзду/виїзду (КПВВ) Щастя (Луганська область) через регулярні обстріли російсько-окупаційних військ.

Як поінформували в пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил, протягом минулої доби, 19 лютого, окупанти тричі прицільно обстріляли КПВВ, застосувавши міномети та станкові протитанкові гранатомети.

У командуванні Об’єднаних сил наголошують, що ці обстріли є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, адже КПВВ (лінію розмежування) регулярно перетинають мирні громадяни.

– Такі дії російсько-окупаційних військ ставлять під загрозу життя та здоров’я як мирного населення, так і персоналу, який здійснює свою діяльність на КПВВ. Завдяки безперебійному функціонуванню цього дорожнього коридору люди мали можливість рятуватись від складної соціально-економічної ситуації, яку на тимчасово окупованих територіях України створила окупаційна адміністрація РФ, – наголосили в штабі.

Через обстріли окупантів, загострення ситуації, а також через реальну загрозу для життя та здоров’я цивільного населення було вирішено тимчасово призупинити роботу КПВВ Щастя – припинити пропуск осіб і транспортних засобів. Це рішення почало діяти з 8.00 20 лютого й на період, доки існуватиме загроза.

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Варто зазначити, що протягом минулої доби, 19 лютого, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 136 порушень режиму припинення вогню (116 з них – із застосуванням озброєння, використання якого забороненн Мінськими домовленостями).

Окупанти, зокрема застосовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також артилерію калібру 152 мм та 122 мм та гранатомети.

У Донецькій області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника (ймовірно, Орлан-10), який перетнув лінію зіткнення.

Через обстріли двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок осколкових поранень, несумісних із життям. Ще четверо воїнів отримали поранення різної ступені важкості, а один військовослужбовець – бойове травмування.