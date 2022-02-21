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Факты / Украина

В “ЛДНР” началась мобилизация несовершеннолетних для участия в боевых действиях — Денисова

Илья Нежигай редактор ленты
Денісова

На территории оккупированного Донбасса началась мобилизация среди несовершеннолетних жителей.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, облавы на несовершеннолетних начали так называемые министерства “ДНР” и “ЛНР”.

— Призову подлежат даже несовершеннолетние ребята от 17 лет. В так называемых “военных училищах” НВФ “ДНР” и “ЛНР” курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях, — написала Людмила Денисова.

Омбудсмен добавила, что такие поступки со стороны оккупантов нарушают резолюцию Совбеза ООН № 2427 от 2018 года и ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлекать детей к вооруженным конфликтам.

В “ЛДНР” началась мобилизация несовершеннолетних для участия в боевых действиях — Денисова / 2 фотографии

Она призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, являющихся гражданами Украины, в ряды незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 18 февраля главари из ЛДНР опубликовали видеообращение с призывом к жителям ОРДЛО, чтобы они немедленно покинули регион, потому что ВСУ планируют совершить “наступление” на оккупированные территории. Как стало известно, видео с призывом об эвакуации записали за два дня до ее начала.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления оккупантов о “наступлении” и других их фейках, а также напомнил, что Украина выступает исключительно за дипломатическое урегулирование.

Источник: Людмила Денисова

Фото: УНИАН

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