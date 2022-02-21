На территории оккупированного Донбасса началась мобилизация среди несовершеннолетних жителей.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, облавы на несовершеннолетних начали так называемые министерства “ДНР” и “ЛНР”.

— Призову подлежат даже несовершеннолетние ребята от 17 лет. В так называемых “военных училищах” НВФ “ДНР” и “ЛНР” курсантам, которым 16-18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях, — написала Людмила Денисова.

Омбудсмен добавила, что такие поступки со стороны оккупантов нарушают резолюцию Совбеза ООН № 2427 от 2018 года и ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлекать детей к вооруженным конфликтам.

В “ЛДНР” началась мобилизация несовершеннолетних для участия в боевых действиях — Денисова / 2 фотографии

Она призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на втягивание детей в вооруженный конфликт и факты принудительного призыва детей, являющихся гражданами Украины, в ряды незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 18 февраля главари из ЛДНР опубликовали видеообращение с призывом к жителям ОРДЛО, чтобы они немедленно покинули регион, потому что ВСУ планируют совершить “наступление” на оккупированные территории. Как стало известно, видео с призывом об эвакуации записали за два дня до ее начала.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления оккупантов о “наступлении” и других их фейках, а также напомнил, что Украина выступает исключительно за дипломатическое урегулирование.

Источник: Людмила Денисова