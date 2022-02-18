Украина не планирует наступательные операции или какие-либо диверсии на Донбассе — Кулеба

Террористы на Донбассе заявили о якобы подготовке “наступления” Вооруженных сил Украины на захваченные Россией территории и решили устроить “эвакуацию” гражданского населения в Ростовскую область.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления оккупантов о “наступлении” и другие их фейки, а также напомнил, что Украина выступает исключительно за дипломатическое урегулирование.

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

В пятницу, 18 февраля, российские оккупационные власти отдельных районов Донецкой области объявили массовую “эвакуацию” населения. Людям предлагают уехать в Российскую Федерацию, а именно в Ростовскую область.

По словам главаря сепаратистского формирования “ДНР” Дениса Пушилина, с 18 февраля организован “массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию”. Он заявил, что это будет “временный выезд”.

С таким же заявлением об “эвакуации” населения в Россию выступил и главарь “ЛНР” Леонид Пасечник.

Причиной “эвакуации” они назвали якобы наступление украинских военнослужащих на ОРДЛО. Откуда у них такая “информация”, не уточнялось. Фейки роспропаганды в очередной раз опровергли в украинском МИДе.

К слову, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации об эвакуации из Донбасса, и о том, что сейчас там происходит.

Накануне Генштаб ВСУ сообщал, что из-за обострения на Донбассе оккупационные власти планируют начать эвакуацию населения. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.

Он напомнил, что 17 февраля на востоке Украины наблюдалось существенное обострение боевых действий. Российские оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности. В связи с обострением на Донбассе за прошедшие сутки Украина в ТКГ заявила, что созывает срочное заседание.