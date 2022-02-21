– Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років . У так званих “військових училищах” НЗФ “ДНР” та “ЛНР” курсантам, яким 16-18 років , віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях, – написала Людмила Денісова.

Як повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, облави на неповнолітніх влаштували так звані міністерства “ДНР” та “ЛНР”.

Омбудсмен додала, що такі вчинки з боку окупантів порушують резолюцію Ради безпеки ООН № 2427 від 2018 року та ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучати дітей до збройних конфліктів.

В “ЛДНР” почалась мобілізація неповнолітніх для участі у бойових діях – Денісова / 2 фотографии

Вона закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та міжнародні правозахисні організації відреагувати на втягування дітей в збройний конфлікт та факти примусового призову дітей, які є громадянами України, до лав незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки з “ЛДНР” опублікували відеозвернення із закликом до мешканців ОРДЛО, щоб вони негайно залишили регіон, бо ЗСУ планують здійснити “наступ” на окуповані території. Як згодом стало відомо, відео із закликом про евакуацію записали за два дні до її початку.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви окупантів про “наступ” та інші їхні фейки, а також нагадав, що Україна виступає виключно за дипломатичне врегулювання.

Джерело: Людмила Денісова