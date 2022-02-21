Боевики обстреляли автомобиль украинской стороны совместного центра координации и контроля (СЦКК), в результате чего автомобиль был уничтожен.

Как сообщили в штабе ООС, обстрел происходил в направлении населенного пункта Счастье.

— 20 февраля по направлению населенного пункта Веселая Гора российско-оккупационными войсками был произведен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в направлении населенного пункта Счастья с применением миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 (6 выстрелов), станкового автоматического гранатомета АГС 30 выстрелов), крупнокалиберного пулемета (10 очередей), — говорится в сообщении.

В результате обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны СЦКК.

Информация о погибших или пострадавших отсутствует.

— Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что ВСУ продолжают соблюдать Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан.

Напомним, начиная с 17 февраля на востоке Украины, наблюдается существенное обострение по количеству обстрелов и провокаций со стороны поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований.

Так, в течение 17 февраля было зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля – 66, а 19 февраля – уже 136. В течение 20 февраля в штабе ООС сообщили о 74 нарушениях режима прекращения огня, 68 из которых были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов 20 февраля один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что в ближайшие дни ожидается увеличение давления на Украину со стороны России. Он также отметил, что на данный момент вокруг украинских границ не наблюдается наличие ударных формирований вооруженных сил РФ.

Фото: Штаб ООС