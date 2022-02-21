Бойовики обстріляли автомобіль української сторони спільного центру координації та контролю (СЦКК), внаслідок чого автомобіль був знищений.

Як повідомили у штабі ООС, обстріл відбувався у напрямку населеного пункту Щастя.

– 20 лютого з напрямку населеного пункту Весела Гора російсько-окупаційними військами було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України у напрямку населеного пункту Щастя з застосуванням міномета калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 (6 пострілів), станкового автоматичного гранатомета АГС-17 (30 пострілів), великокаліберного кулемета (10 черг), – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу був знищений автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони СЦКК.

Інформація про загиблих чи постраждалих відсутня.

– Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ, – йдеться у повідомленні.

У штабі повідомили, що ЗСУ продовжують дотримуватись Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

Нагадаємо, починаючи з 17 лютого на сході України спостерігається суттєве загострення за кількістю обстрілів та провокацій з боку підтримуваних Росією незаконних збройних формувань.

Так, протягом 17 лютого було зафіксовано 60 обстрілів, 18 лютого – 66, а 19 лютого – вже 136. Протягом 20 лютого у штабі ООС повідомили про 74 порушення режиму припинення вогню, 68 з яких були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.