Погода в Украине в течение рабочей недели будет преимущественно солнечной, а осадки 22-23 февраля прекратятся уже в четверг.

Во вторник, 22 февраля, слабый дождь пройдет на Востоке, Юге и отдельных центральных областях.

На Севере, в Центре и на Востоке предполагается до +11°. На Юге будет на два градуса теплее – до +13°.

На Западе (в Черновицкой и Хмельницкой областях) предполагается до +9°.

В среду, 23 февраля, станет несколько прохладнее. Незначительный дождь продолжит укрывать восточные, южные и центральные области, а днем на Западе пройдет мокрый снег с дождем.

Солнечная сухая погода сохранится на Севере, а в Центре – в Винницкой и Черкасской областях.

Максимальные + 11° будут в этот день в Крыму. В остальных областях столбики термометров покажут от +2° до +9°.

В четверг, 24 февраля, осадков не предвидится ни в одном регионе Украины. Однако на температуре воздуха это не слишком скажется.

В Крыму по сравнению с предыдущим днем столбики термометров опустятся на четыре градуса – до +7°. Такие же показатели будут 24 февраля в Донецкой области.

До +4° будет на Западе, до +5° в Центре и до +6° – на Севере.

В пятницу, 25 февраля, осадков в Украине тоже не ожидается, а температура воздуха начнет едва заметно расти.

Так, на Западе (во Львовской области) в конце рабочей недели будет уже +9°, на Севере, в Центре и на Востоке – до +7°, а на Юге – до +8°.

Уже после 25 февраля украинские метеорологи рассчитывают на наступление весны. Однако погода в марте будет довольно неустойчивой, а настоящее тепло украинцы почувствуют в апреле.

Больше о погоде в Украине весной 2022 года читайте в материале.