Мокрий сніг із дощем та +13: прогноз погоди в Україні на тиждень (карта)

Погода в Україні протягом робочого тижня буде переважно сонячною, а опади 22-23 лютого припиняться вже в четвер.

У вівторок, 22 лютого, слабкий дощ пройде на Сході, Півдні та окремих центральних областях.

На Півночі, в Центрі та на Сході передбачається до +11°. На Півдні буде на два градуси тепліше – до +13°.

На Заході (у Чернівецькій та Хмельницькій областях) передбачається до +9°.

У середу, 23 лютого, стане дещо прохолодніше. Незначний дощ продовжить вкривати східні, південні та центральні області, а вдень на Заході пройде мокрий сніг із дощем.

Сонячна суха погода збережеться на Півночі, а в Центрі – у Вінницькій та Черкаській областях.

Максимальні +11° будуть цього дня в Криму. У решті областей стовпчики термометрів покажуть від +2° до +9°.

У четвер, 24 лютого, опадів не передбачається в жодному регіоні України. Однак на температурі повітря це не надто позначиться.

У Криму порівняно з попереднім днем стовпчики термометрів опустяться на чотири градуси – до +7°. Такі ж показники будуть 24 лютого в Донецькій області.

До +4° буде на Заході, до +5° – у Центрі та до +6° – на Півночі.

У п’ятницю, 25 лютого, опадів в Україні теж не очікується, а температура повітря почне ледь помітно зростати.

Так, на Заході (у Львівській області) наприкінці робочого тижня буде вже +9°, на Півночі, в Центрі та на Сході – до +7°, а на Півдні – до +8°.

Уже після 25 лютого українські метеорологи розраховують на настання весни. Однак погода в березні буде доволі нестійкою, а справжнє тепло українці відчують у квітні.

Більше про погоду в Україні навесні 2022 року читайте в матеріалі.