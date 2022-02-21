Главари “Л/ДНР” просят Путина официально признать независимость псевдореспублик

Главари самопровозглашенных так называемых “ЛНР” и “ДНР” просят президента РФ Владимира Путина признать независимость псевдореспублик.

С просьбой к главе Кремля обратились Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Как сообщают российские СМИ, главари псевдореспублик также попросили российское руководство рассмотреть возможность заключить с “их регионами” договоры о дружбе и сотрудничестве, включая взаимодействие в оборонной сфере.

15 февраля Госдума России поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о “признании” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что принятие такого решения будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что “признание” Москвой этих террористических образований на украинском Донбассе не будет иметь никаких правовых последствий.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников убежден: если Россия официально признает так называемые “ДНР” и “ЛНР”, у международного сообщества будет полное право вводить жесткие санкции.

Он объяснил, что признание этих террористических группировок будет означать, что Российская Федерация прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

По словам Резникова, это уже будет нарушением норм международного права и будет означать, что по сути есть повод для потенциального вторжения путем введения так называемых миротворцев на временно оккупированные территории.