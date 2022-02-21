Мир будет иметь полное право на санкции против РФ в случае признания “Л/ДНР” – Резников

Если Россия официально признает так называемые “ДНР” и “ЛНР”, у международного сообщества будет полное право вводить жесткие санкции.

Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он объяснил, что признание этих террористических группировок будет означать, что Российская Федерация прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

– Если они (Россия, – Ред.) завтра или послезавтра признают эти террористические группировки, они прямо нарушат территориальную целостность и суверенитет Украины, и это уже будет нарушением норм международного права. Это будет означать, что по сути есть pretext (с англ. – повод) для потенциального вторжения через какое-то введение каких-то миротворцев или чего-то такого. Я убежден, что тогда международное сообщество, которое убедительно утверждает, что будет вводить жесткий санкционный режим, уже будет иметь на это полное право, — добавил он.

15 февраля Госдума России поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о “признании” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

Свое решение в Госдуме объяснили тем, что Киев якобы не соблюдает Минские договоренности, поэтому признание террористических организаций “ДНР/ЛНР” якобы позволит “обеспечить гарантии безопасности для защиты жителей” временно оккупированных территорий украинского Донбасса.

В то же время в МИД Украины сразу заявили: если президент России Владимир Путин поддержит так называемое признание террористических образований “ДНР/ЛНР”, это станет сознательным выходом Москвы из Минских договоренностей.

Кроме того, так называемое признание Россией псевдогосударственных образований на украинском Донбассе не будет иметь никаких правовых последствий.