Ватажки “Л/ДНР” просять Путіна офіційно визнати незалежність псевдореспублік

Ватажки самопроголошених так званих “ЛНР” і “ДНР” просять президента РФ Володимира Путіна визнати незалежність псевдореспублік.

З проханням до очільника Кремля звернулися Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Як повідомляють російські ЗМІ, ватажки псевдореспублік також попросили російське керівництво розглянути можливість укласти з “їхніми регіонами” договори про дружбу та співпрацю, включаючи взаємодію в оборонній сфері.

15 лютого Держдума Росії підтримала постанову про звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо “визнання” терористичних псевдодержавних утворень “ДНР” та “ЛНР”.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що ухвалення такого рішення означатиме автоматичний вихід Росії з Мінських домовленостей.

Крім того, у МЗС наголосили, що “визнання” Москвою цих терористичних утворень на українському Донбасі не матиме жодних правових наслідків.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков переконаний: якщо Росія офіційно визнає так звані “ДНР” та “ЛНР”, міжнародна спільнота матиме повне право запроваджувати жорсткі санкції.

Він пояснив, що визнання цих терористичних угруповань буде означати, що Російська Федерація прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України.

За словами Резнікова, це вже буде порушенням норм міжнародного права і означатиме, що по суті є привід для потенційного вторгнення за допомогою введення так званих миротворців на тимчасово окуповані території.