Боеприпасы и ПЗРК Stinger: в Украину прилетела партия военной помощи из Латвии

В среду, 23 февраля, в Украину прилетела партия новой военной помощи из Латвии.

Об этом сообщают ВСУ и министр обороны Алексей Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников тем временем добавил, что весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от усиления обороны Украины.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening ???????? defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022