Что будет, если не уплатить штраф ТЦК: последствия для должника

Причинами наложения штрафов от ТЦК могут быть нарушения правил воинского учета, игнорирование повесток или недостоверные данные в реестрах.

Часто такие штрафы вызывают у людей вопросы — когда и как их платить, что будет в случае просрочки, могут ли забрать имущество и есть ли способ уменьшить сумму?

Что будет, если не уплатить штраф ТЦК, читайте в нашем материале.

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Что будет, если вовремя не оплатить штраф от ТЦК

Если вам вынесли штраф, следует знать, когда именно его надо оплатить, чтобы не потерять вдвое больше.

Если этого не сделать вовремя, ТЦК и СП передаст постановление в Государственную исполнительную службу, которая уже будет взимать средства принудительно — и сумма автоматически возрастет вдвое.

Если вы не успеваете в соответствующие сроки, ТЦК и СП передает постановление в Государственную исполнительную службу.

Тогда вместо 17 тыс. грн вы будете вынуждены уплатить в принудительном порядке 34 тыс. грн.

Когда надо уплатить штраф ТЦК: сроки

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, все зависит от вашего решения. Если вы не обжалуете постановление, то есть признаете нарушение, то у вас есть 15 календарных дней с момента получения постановления, чтобы оплатить штраф.

Адвокат советует направить в ТЦК и СП письменное подтверждение с копией квитанции об уплате.

Это поможет избежать ситуации, когда штраф уже оплачен, но постановление все равно передают в исполнительную службу — просто потому, что не знали об оплате.

Если вы решили обжаловать постановление, то штраф платить пока не нужно.

Но важно соблюсти процессуальные сроки:

Обжаловать постановление нужно в течение 10 дней с момента его вынесения. Если же вы получили его позже, это может быть основанием, чтобы восстановить срок обжалования.

Пока жалобу рассматривают, ТЦК и СП не имеют права передавать постановление в исполнительную службу.

После рассмотрения жалобы могут быть два варианта:

Жалобу удовлетворили, постановление отменили — штраф платить не нужно.

Жалобу не удовлетворили — у вас будет еще 15 дней от даты уведомления об отказе, чтобы оплатить штраф.

Если вы обжалуете постановление, обязательно сообщите об этом ТЦК и СП письменно. Это уменьшит риск, что они передадут дело в исполнительную службу еще до того, как узнают о вашем обжаловании.

Как уменьшить размер штрафов

Если вы оплатите штраф через приложение Резерв+ в течение 10 дней с момента получения постановления, можно воспользоваться скидкой и заплатить только половину суммы.

Например, если сумма штрафа составляет 17 тыс. грн, достаточно будет перечислить 8,5 тыс. грн. А в случае наказания на 25,5 тыс. грн — только 12,75 тыс. грн.

Чтобы осуществить оплату онлайн через мобильное приложение Резерв+, выполните несколько простых шагов:

Установите или откройте приложение Резерв+ на телефоне.

Войдите в свой профиль.

Перейдите в раздел Штрафы.

Выберите из списка нужный штраф.

Нажмите Оплатить.

Введите платежные реквизиты и подтвердите платеж.

После этого вы получите уведомление об успешной оплате. Квитанцию лучше сохранить — она может понадобиться для подтверждения.

Если штраф наложен из-за неверных или устаревших данных, важно вовремя их обновить, чтобы в будущем избежать новых санкций.

Какая ответственность за неуплату штрафа ТЦК

Если штраф, наложенный ТЦК, не оплатить в течение 15 дней, дело передают в органы государственной исполнительной службы. Это предусмотрено статьями 307 и 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Далее уже работает Закон Украины Об исполнительном производстве, следовательно на человека открывают исполнительное производство, и долг взимают принудительно.

Взыскание может происходить с любого дохода должника — зарплаты, пенсии, стипендии и тому подобное. Также под принуждение могут попасть средства на счетах, имущество, объекты интеллектуальной собственности или даже вещи, совместно принадлежащие нескольким лицам.

Если денег на счетах недостаточно, могут забрать ценности или даже выставить движимое имущество, например, авто, на принудительную продажу.

Касательно жилья, то за неуплату штрафа его могут забрать, но только если у человека нет других активов, и лишь в том случае, если долг превышает 160 тыс. грн (это 20 минимальных зарплат в 2025 году при размере 8 тыс. грн).

Если сумма долга меньше — единственное жилье изымать не имеют права, и исполнитель обязан найти другое имущество для погашения задолженности.

Подробнее о том, что могут конфисковать у должника, читайте в нашем материале.

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