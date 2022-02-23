Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Боєприпаси та ПЗРК Stinger: в Україну прилетіла партія військової допомоги з Латвії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Боєприпаси та ПЗРК Stinger: в Україну прилетіла партія військової допомоги з Латвії

У середу, 23 лютого, до України прилетіла партія нової військової допомоги з Латвії.

Про це повідомляють ЗСУ та міністр оборони Олексій Рєзніков.

– Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок – Stingers! Дякую, наші близькі друзі та партнери! – йдеться у заяві ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков тим часом додав, що весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України.

Зазначимо, що Stinger – це американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), призначений для ураження повітряних цілей, що летять низько.

Крім цього, він забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних чи надводних цілей.

Stinger розробила американська корпорація General Dynamics.

Читайте
ПЗРК Stinger: що відомо про озброєння, яке нададуть Україні

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка