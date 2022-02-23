Боєприпаси та ПЗРК Stinger: в Україну прилетіла партія військової допомоги з Латвії

У середу, 23 лютого, до України прилетіла партія нової військової допомоги з Латвії.

Про це повідомляють ЗСУ та міністр оборони Олексій Рєзніков.

– Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок – Stingers! Дякую, наші близькі друзі та партнери! – йдеться у заяві ЗСУ.

З Латвії прилетіли птахи!

Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший дарунок – Stingers!???? Дякуємо, наші близькі друзі та партнери! ???????????????????? @oleksiireznikov pic.twitter.com/W7pP9Db5em — ЗСУ (@ArmedForcesUkr) February 23, 2022

Міністр оборони України Олексій Рєзніков тим часом додав, що весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening ???????? defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022

Зазначимо, що Stinger – це американський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК), призначений для ураження повітряних цілей, що летять низько.

Крім цього, він забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних чи надводних цілей.

Stinger розробила американська корпорація General Dynamics.