Боєприпаси та ПЗРК Stinger: в Україну прилетіла партія військової допомоги з Латвії

У середу, 23 лютого, до України прилетіла партія нової військової допомоги з Латвії.

Про це повідомляють ЗСУ та міністр оборони Олексій Рєзніков.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков тим часом додав, що весь світ розуміє, що безпека Європи залежить від посилення оборони України.

The birds from #Latvia landed!Def ammunition & other important things ✅. And the most weighty gift is Stingers!Thank You, our close friends & partners! And of course thanks to @Pabriks!

The whole world understands that the security of Europe depends on strengthening ???????? defence! pic.twitter.com/zWUaPP0WiC

