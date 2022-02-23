Полторы сотни кораблей, тысяча единиц техники и более 10 тыс. военных. Россия проводит беспрецедентные военные учения в Черном море. Для этих маневров согнали даже большие десантные корабли Северного и Балтийского флотов.

А из-за самих учений перекрыли фактически треть Черного моря у берегов материковой Украины и оккупированного Крыма. Ограничили и некоторые участки на Азове.

Но зачем сейчас, фактически одновременно с белорусскими учениями у северных границ Украины, они проводят такие масштабные тренировки на воде? Очередная игра мышцами? Или способ заставить вновь нас понервничать? А может, что-то другое? Давайте вместе разбираться.

Командир катера Александр Мединский рассказал, что военные учения едва не устроили Украине торговую блокаду. Добраться до украинских портов из-за стрельб, пускай и учебных, коммерческим судам теперь стало намного труднее.

Изменять пришлось путь, ведущий из Босфора через Болгарию и Румынию в Одессу и в порты Грузии. Чтобы не подвергнуться опасности, грузоперевозчики обходят зону учений. Следовательно, проходной коридор из традиционных 40 километров теперь сузился до километра.

Несмотря на заверения украинских чиновников, что альтернативный путь безопасен, воды в Черном и Азовском морях внесли в список зон военных рисков и терроризма. Это решение Лондонских страховщиков сразу же привело к росту страховых ставок, как результат — подняло и стоимость морских перевозок. Перевозки на судне выросли в цене сразу на $600 тыс.

По разным оценкам экспертов, если такая ситуация будет продолжаться в течение месяца, убытки могут составить $5 млрд.

Но все ли это — лишь удар по экономике?

Учения в Черном море — плановые, и никакой угрозы не несут, поют старую песню в Минобороны России. Тогда зачем закрывать такой участок моря и стягивать столько вооружения? Такая игра мускулами, считает директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко, не только для нагнетания ситуации в регионе. Есть и более глобальная мишень.

Этот сценарий частично перекликается с белорусскими учениями, когда кремлевские войска стянули к границе с Польшей и Литвой ядерное оружие. Зачем теперь то же самое пытаются повторить у берегов Украины, Болгарии, Румынии и Турции? Фактически рядом с юго-восточными рубежами НАТО.

На побережье Черного моря много стратегически важных объектов. В самой Одессе есть аммиачный завод и другие химические предприятия.

Но, может быть, полномасштабное наступление, о котором говорят западные страны, и начнется именно отсюда?

Готова ли к этому Украина?

Танки и другую бронированную технику одесситы теперь почти каждый день видят даже на пляжах.

Черноморское побережье — участок непростой и географически, и по размеру. Но в случае наступления, убеждают военные, бойцы и техника в считанные минуты окажутся на боевых позициях.

Хотя участок моря, где Россия проводит маневры, и закрыт, украинские военные уверяют – следят за каждым шагом противника.

Участки вокруг оккупированного Крыма будут закрыты по меньшей мере на месяц. Ведь после этих морских маневров Россия сразу начинает другие — военные будут тренироваться в ракетных стрельбах. Так что пока расслабляться точно рано.

Украина нашла безопасные коридоры

Украина нашла безопасные коридоры для Черноморских портов после незаконного перекрытия Черного моря Российской Федерацией для проведения военных учений.

Так, по данным Министерства инфраструктуры Украины, суднам рекомендовали при плавании соблюдать глубину на уровне 15-22,5 метра.