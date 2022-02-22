Море боя: РФ играет мышцами под носом трех стран НАТО и Украины

Большие десантные корабли, ракетные катера и малый флот — в течение последних двух недель Российская Федерация стянула значительные военные силы на Черное море. Привлечены корабли Балтийского и Северного флотов Военно-морских сил РФ.

До 20 февраля вокруг оккупированного Крыма и в прибрежной зоне Украины россияне проводили беспрецедентные по размаху маневры — перекрыли больше трети Черного моря и заблокировали маршруты для коммерческих судов.

Украина оказалась на грани торговой блокады, что могло стоить нам миллиарды долларов. Однако действительно ли удар по нашей экономике — настоящая цель Путина? Все гораздо сложнее, но давайте разбираться.

Снова ядерные ракеты

В условиях военной эскалации вокруг Украины в головах миллионов людей возникает немало вопросов. Главные из них — будет ли полномасштабное вторжение и откуда именно нападет Путин?

О российских учениях, ядерных бомбардировщиках и искандерах на территории Беларуси мы писали на прошлой неделе. В последние дни значительно обострилась ситуация на Донбассе. А теперь еще и военные маневры.

В интервью Фактам недели директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко рассказал, что эти учения в Черном море имеют сразу несколько целей. Одна из них — нагнетание ситуации в регионе.

— Но есть и более глобальная цель: россияне испытывают гиперзвуковое оружие в акватории Черного моря у берегов Украины. Некоторые из ракет, которые они используют на этих учениях, могут нести ядерную боевую часть, — поясняет эксперт.

То есть белорусский сценарий Союзной решимости-2022 частично перекликается и с нынешним, Черноморским.

В первом случае Россия демонстрировала ядерные кулаки Польше и Литве, ныне – Болгарии, Румынии и Турции. Эти три страны, как и первые две — члены НАТО.

С территории Беларуси ядерные бомбы в Европу могут доставить только с помощью бомбардировщиков, которые РФ пригнала туда аж с Дальнего Востока. А вот в Черноморском регионе с этой задачей могут справиться крылатые ракеты Калибр — такие русские уже применяли для атак на наземные объекты в Сирии 15 ноября 2016 года.

По оценкам экспертов Вашингтонского института ближневосточной политики, некоторые модификации ракет Калибр могут поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км.

— То есть ракета, выпущенная в Черном море, может легко поразить любой объект глубоко на территории Европы, — объясняет Богдан Устименко.

Но откуда известно о ракетах, если все, что Россия делает на этих учениях – тайна для остального мира?

— Есть информация, которая известна в экспертном и военном сообществе. На самом деле ядерное оружие тактическое всегда находилось в территориальном море Украины. Советские корабли, которые имели ядерное оружие, впоследствии вошли в состав Черноморского флота РФ, который и базировался в Севастополе. Более того, шестой отдел, который и отвечает за ядерное оружие, всегда находился и сейчас находится в Севастополе, — констатирует Устименко.

И если по натовским странам русские вряд ли начнут стрелять (потому что 5-ю статью устава НАТО никто не отменял и принцип “один за всех, и все за одного” будет применен мгновенно), то нанести точечные удары по Украине кремлевские войска в принципе могут.

Правда, решение о применении такого оружия всегда принимается на самом высоком политическом уровне, потому что ядерный удар имеет высокую политическую цену.

Да и оккупированный Крым — в непосредственной близости к материковой части Причерноморья. Так что это все — скорее игра на нервах, чем реальная ядерная угроза.

Так может, не нападут?

В самой Одессе население, как говорится, на нервах. Разговоры о захвате города или по крайней мере атаке с моря слышны повсюду — от очередей на кассах в супермаркете до ресторанов.

Если сравнивать с весной 2014 года, когда происходила оккупация Крыма и начались боевые действия на Донбассе, да и в самой Одессе крутились сепаратистские сценарии, то сейчас в альтруизм Путина и желание защитить русскоязычное население верят все меньше.

На улицах много украинских военных — это тоже фактор, который придает уверенности одесситам.

— Я впервые вижу Потемкинскую лестницу и Морской вокзал, — рассказал Фактам недели один прохожий офицер Вооруженных сил на Приморском бульваре.

Пока парень любовался пейзажами, проходившая мимо девушка вручила ему бумажный стаканчик с кофе: Спасибо вам! Угощайтесь!

Конечно, люди боятся большой войны и надеются на дипломатию.

— Так может, не нападут? Вы же там, в Киеве, больше понимаете, — спрашивали у нашей съемочной группы случайные одесситы.

На этот вопрос ответить трудно. Чего хочет Путин — знает только Путин.

Но сама ситуация на Черном море выглядит угрожающе, хотя российское Минобороны читает старую мантру: упражняются исключительно, чтобы уметь обороняться от враждебно настроенного НАТО. В такую версию уже мало кто верит.

Любые военные маневры могут превратиться в наступательную операцию. Бывший военный моряк, а ныне руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук говорит, что все армии мира всегда тренируются нападать на других, даже если их страна намерения такого не имеет.

— Провели обучение и пошли в пункт постоянной дислокации до следующих учений, или через неделю началась боевая операция, как, например, в 2008 году произошло в Грузии. Это определяют не военные, а высшее государственное руководство, — подчеркивает Павел Лакийчук.

Да и большие десантные корабли вблизи Украины не просто так — российские морские десантники, которые могут осуществить высадку на берег и захватить объекты стратегической инфраструктуры.

Такие корабли способны не только транспортировать живую силу, но и многочисленную технику, например, доставить в Одессу танки.

О количестве российских военных и техники вблизи наших границ украинцы слышат ежедневно едва ли не из каждого утюга.

Только для этих маневров в Черном море полторы сотни кораблей, тысячи единиц техники и свыше 10 тыс. военных, а в целом вдоль украинской границы мировые разведки насчитали уже более 150 тыс. российских военных. Но чем может ответить Украина?

А что там у ..?

Как гром среди ясного неба по одному из пляжей в Одесской области проезжает украинский танк. Но то, что удивило съемочную группу Фактов недели, уже не удивляет местных жителей. Танковые подразделения ежедневно учатся оборонять берег от атаки с воды.

Командир одной из воинских частей ВСУ вблизи Одессы Виталий Гуляев показывает на карте наиболее опасные участки, куда может высадиться российский морской десант. Говорит, что там их уже готовы встретить украинские подразделения. Но как танки могут противодействовать кораблям?

— Любому десантному кораблю будет очень неприятно получить себе либо в борт, либо в ту рампу, где высаживается десант, снаряд. Пара танковых выстрелов отобьет желание высаживаться, — объясняет офицер.

Съемочная группа Фактов получает эксклюзивную возможность увидеть собственными глазами, как и чему учатся военные.

На улице уже смеркается, и в части каждому есть чем заняться – работы хватает. Как вдруг уши пронизывает мощный рев сирены. Все, как один, экипируются и собираются на плацу. Эта тревога учебная, но от настоящей она мало чем отличается.

Командир механизированного батальона Александр Шаптала проводит короткий инструктаж, отдает приказы. За это время боевые машины пехоты уже готовы взять на борт десант. Все выезжают на определенные позиции.

В поле разворачиваются ракетные системы противовоздушной обороны Стрела-10. Они готовятся прикрывать своих с воздуха – если вдруг в небе появятся вражеские беспилотники или вертолеты.

Грохот танков невозможно перепутать. Они также уже в полной боевой готовности – выезжают в обозначенный район. Все происходит за считанные минуты.

Но достаточно ли этого, чтобы отразить наступление?

— Мы улучшаем свои подразделения, нам предоставили вооружение НАТО, были отправлены наши военнослужащие для обучения на NLAW, Stinger M-141, — рассказывает Шаптала.

В этом батальоне это новейшее оборудование уже есть.

Насколько эффективно с новым оружием Украина сможет противостоять российской атаке, эксклюзивно Фактам недели рассказал Мэтью Шмидт, который преподает стратегическое планирование и углубленную теорию военных конфликтов американским военным.

— Предоставление Украине переносных систем противовоздушной обороны Стингер, возможно, уже поставило на паузу планы русского генерального штаба, — отмечает эксперт.

Стингеры продемонстрировали эффективность против советских воздушных атак в Афганистане. Это известный факт.

— Менее известно, что в 2008 году еще советские Буки украинского производства помогали грузинам останавливать российские самолеты. В Украине Буков также вдоволь. По сравнению с Грузией тогда, у Украины сейчас все намного лучше. Сегодня украинские вооруженные силы на 22-м месте по мощности в мире, россияне — вторые. Но не это важно, — настаивает эксперт.

Эксперт отмечает: главное, что украинцы могут изменить счет в свою пользу в этой военно-политической игре. Дело в том, что Запад неправильно смотрит на Путина.

— Да, он автократ и диктатор, но все равно зависит от своего олигархического окружения, которому точно не понравятся экономические удары. А еще Кремлю точно не понравятся мешки с телами, которые будут возвращаться из Украины, ведь сине-желтая армия имеет немалый боевой опыт Донбасса. То есть крымского захвата без выстрелов уже не получится, — уверен Мэтью Шмидт.

Теперь России придется воевать открыто, а не “зелеными человечками”. Да и, в отличие от 2014 года, теперь в стране есть избранный президент и эффективное военное руководство.

— Это уже не будет просто прогулкой. Все будет очень серьезно. Если говорить о морской десантной операции, то численность больших десантных кораблей вместе с северным и балтийским флотом – это высадка двух бригад морской пехоты, или морской пехоты и береговой обороны. Кроме того, у них есть значительная часть малых десантных средств, которые с Каспийской флотилии переброшены Росгвардии. Еще и батальон на этих плавсредствах, который может быть высажен как локальный тактический десант в Азовском море или работать вместе с основным десантом, — предупреждает Павел Лакийчук.

Десантную атаку украинская армия отбить точно сможет.

Не надо забывать и об арсенале беспилотников, который за последние годы Украина значительно нарастила.

Байрактары турецкого производства постоянно патрулируют небо над Черным морем. О поставках дополнительного разведывательного оборудования неоднократно говорили и Соединенные Штаты, и Британия.

Хотя никто не называет системы, которые Лондон и Вашингтон поставляют Киеву, здесь, в Одесской области, военные говорят, что видят каждый шаг противника. Видят все — от корабля, до малейшей лодки.

За ситуацией в море, как на воде, так и с воздуха следят также пограничные подразделения.

— Пока нарушений мы не видим, но все может измениться в любой момент, к чему мы также готовы, — рассказал Фактам недели офицер ГПСУ.

Ахиллесова пята

Вот чего нашим Вооруженным силам точно не хватает, так это ракетного арсенала. В случае необходимости противодействовать российским ракетным обстрелам украинским армейцам будет крайне трудно.

— Если говорить о ракетных стрельбах, то Черноморский флот РФ насыщен носителями крылатых ракет, которые могут применяться как на море, так и на суше. Это мощное оружие, но не очень точное, не всегда попадает в цель, — говорит Павел Лакийчук.

Да и не оружием единым. Все эксперты, с которыми довелось пообщаться, сходятся во мнении, что потенциальная война точно не может оцениваться традиционными методами.

Конечно, Россия имеет более мощный военный потенциал, но значительные человеческие и финансовые потери, которые она понесет из-за масштабной военной агрессии против Украины, точно взорвут ее как государство изнутри.

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Фото: Максиміліан Ільченко