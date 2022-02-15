После перекрытия Россией Черного моря Украина нашла безопасные коридоры

Украина нашла безопасные коридоры для Черноморских портов после незаконного перекрытия Черного моря Российской Федерацией для проведения военных учений.

Так, по данным Министерства инфраструктуры Украины, судам рекомендовали при плавании соблюдать глубину на уровне 15-22,5 метра.

Это связано с тем, что Госгидрография провела внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Как уточняется, работы провели в связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Россией в исключительной морской экономической зоне Украины.

Напомним, первое грузовое судно уже прошло по новому маршруту в Черном море, несмотря на российскую блокаду.

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