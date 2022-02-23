Півтори сотні кораблів, тисяча одиниць техніки та понад 10 тис. військових. Росія проводить безпрецедентні військові навчання у Чорному морі. На ці маневри прибули навіть великі десантні кораблі Північного та Балтійського флотів.

А через самі навчання перекрили фактично третину Чорного моря – біля берегів материкової України та окупованого Криму. Обмежили й деякі ділянки на Азові.

Але навіщо саме зараз, фактично одночасно із білоруськими навчаннями біля північних кордонів України, вони проводять такі масштабні тренування на воді? Чергова гра м’язами? Чи спосіб знову змусити нас понервувати? А може, щось інше? Давайте разом розбиратися.

Командир катера Олександр Мединський розповів, що військові навчання ледь не створили Україні торгову блокаду. Дістатися українських портів через стрільби, хоча і навчальні, комерційним суднам тепер стало набагато важче.

Змінювати довелося шлях, що веде з Босфору через Болгарію і Румунію до Одеси і у порти Грузії. Аби не наразитися на небезпеку, вантажоперевізники оминають зону навчань. Відтак, прохідний коридор з традиційних 40 кілометрів тепер звузився аж до кілометру.

Попри запевнення українських чиновників, що альтернативний шлях безпечний, води у Чорному та Азовському морях внесли до списку зон військових ризиків і тероризму. Це рішення Лондонських страховиків одразу ж призвело до зростання страхових ставок, як результат – підвищило й вартість самих морських перевезень.

Перевезення на судні збільшилися у ціні одразу на $600 тис.

За різними оцінками експертів, якщо така ситуація триватиме упродовж місяця, збитки можуть сягнути $5 млрд.

Та чи це все – лише удар по економіці?

Навчання в Чорному морі – планові, і жодної загрози не несуть, співають стару пісню у Міноборони Росії. Тоді навіщо закривати таку велику ділянку моря і стягувати стільки озброєння? Така гра м’язами, вважає директор Українського інституту морського права та безпеки Богдан Устименко, не лише для нагнітання ситуації в регіоні. Є й більш глобальна мета.

Цей сценарій частково перегукується із білоруськими навчаннями, коли кремлівські війська стягнули до кордону з Польщею та Литвою ядерну зброю. Навіщо тепер те саме намагаються повторити біля берегів України, Болгарії, Румунії та Туреччини? Фактично поруч з південно-східними рубежами НАТО.

На узбережжі Чорного моря – чимало стратегічно важливих об’єктів. У самій Одесі є аміачний завод та інші хімічні підприємства.

То, може, повномасштабний наступ, про який говорять західні країни, і почнеться саме звідси?

Але чи готова до цього Україна?

Танки та іншу броньовану техніку одесити тепер мало не щодня бачать навіть на пляжах.

Чорноморське узбережжя – ділянка непроста і географічно, і за розміром. Але у разі наступу, переконують військові, бійці та техніка за лічені хвилини будуть на бойових позиціях.

Хоча ділянка моря, де Росія проводить маневри, і закрита, українські військові запевняють – стежать за кожним кроком противника.

Ділянки навколо окупованого Криму будуть закриті ще щонайменше на місяць. Адже за цими морськими маневрами Росія одразу розпочинає інші – військові вправлятимуться у ракетних стрільбах. Тож поки розслаблятися точно зарано.

Україна знайшла безпечні коридори

Україна знайшла б езпечні коридори для Чорноморських портів після незаконного перекриття Чорного моря Російською Федерацією для проведення військових навчань.

Так, за даними Міністерства інфраструктури України, суднам рекомендували при плаванні дотримуватися глибини на рівні 15-22,5 метра.