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Факты / Мир

Второй пакет санкций ЕС затронет 70% банковского рынка РФ – глава Еврокомиссии

Анастасия Гевко редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что второй пакет санкций ЕС затронет 70% банковского рынка РФ, а также ключевые госкомпании, включая оборонный сектор.

– Пакет массовых и целенаправленных санкций, принятый сегодня вечером, показывает, насколько един Евросюз. Прежде всего, этот пакет включает в себя финансовые санкции, направленные на 70% российского банковского рынка и ключевые государственные компании, в том числе и в сфере обороны, – написала она на своей странице в Twitter.

Ранее ВВС пояснили, к чему могло бы привести отключение Российской Федерации от системы SWIFT.

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