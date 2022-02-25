Второй пакет санкций ЕС затронет 70% банковского рынка РФ – глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что второй пакет санкций ЕС затронет 70% банковского рынка РФ, а также ключевые госкомпании, включая оборонный сектор.

– Пакет массовых и целенаправленных санкций, принятый сегодня вечером, показывает, насколько един Евросюз. Прежде всего, этот пакет включает в себя финансовые санкции, направленные на 70% российского банковского рынка и ключевые государственные компании, в том числе и в сфере обороны, – написала она на своей странице в Twitter.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is. First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022

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