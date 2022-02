Другий пакет санкцій ЄС торкнеться 70% банківського ринку РФ – глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджує, що другий пакет санкцій ЄС торкнеться 70% банківського ринку РФ, а також ключові держкомпанії, включаючи оборонний сектор.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is.

First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022