Другий пакет санкцій ЄС торкнеться 70% банківського ринку РФ – глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджує, що другий пакет санкцій ЄС торкнеться 70% банківського ринку РФ, а також ключові держкомпанії, включаючи оборонний сектор.

– Пакет масових та цілеспрямованих санкцій, ухвалений сьогодні ввечері, показує, наскільки єдиний Євросюз. Перш за все, цей пакет включає фінансові санкції, спрямовані на 70% російського банківського ринку і ключові державні компанії, у тому числі і у сфері оборони, – написала вона на своїй сторінці в Twitter.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is. First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022

Раніше у ВВС пояснили, до чого могло б призвести відключення Росії від системи SWIFT.