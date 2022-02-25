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Другий пакет санкцій ЄС торкнеться 70% банківського ринку РФ – глава Єврокомісії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн стверджує, що другий пакет санкцій ЄС торкнеться 70% банківського ринку РФ, а також ключові держкомпанії, включаючи оборонний сектор.

– Пакет масових та цілеспрямованих санкцій, ухвалений сьогодні ввечері, показує, наскільки єдиний Євросюз. Перш за все, цей пакет включає фінансові санкції, спрямовані на 70% російського банківського ринку і ключові державні компанії, у тому числі і у сфері оборони, – написала вона на своїй сторінці в Twitter.

Раніше у ВВС пояснили, до чого могло б призвести відключення Росії від системи SWIFT.

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