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ППО України збили ІЛ-76 із ворожим десантом у Василькові

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ППО України збили ІЛ-76 із ворожим десантом у Василькові

За даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, наші сили протиповітряної оборони збили ІЛ-76 із ворожим десантом у Василькові в Київській області.

– Це помста за Луганськ 2014 року. Смерть супротивникам! – заявив він.

Водночас, за даними Держспецзв’язку, близько півночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України було збито дві ворожі цілі – вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

– Слава українським зеніткам! – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 25 лютого на Київщині поблизу населених пунктів Димер та Іванков проходили бої українських військовослужбовців із російськими окупантами.

Тоді українським бійцям вдалося зупинити російські сили, що перевершують, на рубежі річки Тетерів. Міст через цю річку був зруйнований.

Станом на 00:00 25 лютого, орієнтовні втрати противника склали: танків – понад 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6.​

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