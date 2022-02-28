Росія використовує заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій.

Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, ворог, під час проведення наступальної операції здійснює:

захоплення об’єктів соціальної інфраструктури,

одягаються у форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС.

диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги.

терористи також займають приміщення дитячих таборів та шкіл,

артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.

У Генштабі повідомили, що у Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників.

– В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів – Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок, – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у Генштабі повідомили, що морально-психологічний стан окупаційних військ низький.

– Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що Росія продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь, попри запевнення українського президента з боку правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

Джерело: Генштаб ЗСУ