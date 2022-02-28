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Факти / Україна

РФ використовує заборонені Міжнародним правом методи ведення війни – Генштаб

Ілля Нежигай редактор стрічки
військові Росія, війська Росія

Росія використовує заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій.

Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, ворог, під час проведення наступальної операції здійснює:

  • захоплення об’єктів соціальної інфраструктури,
  • одягаються у форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС.
  • диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги.
  • терористи також займають приміщення дитячих таборів та шкіл,
  • артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.

У Генштабі повідомили, що у Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників.

– В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів – Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок, – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у Генштабі повідомили, що морально-психологічний стан окупаційних військ низький.

– Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що Росія продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь, попри запевнення українського президента з боку правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Depositphotos

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