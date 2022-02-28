Росія використовує заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій.
Як повідомили у Генштабі Збройних сил України, ворог, під час проведення наступальної операції здійснює:
- захоплення об’єктів соціальної інфраструктури,
- одягаються у форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС.
- диверсійні групи спецпризначенців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, викрадені з лікарень та станцій швидкої допомоги.
- терористи також займають приміщення дитячих таборів та шкіл,
- артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.
У Генштабі повідомили, що у Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників.
– В Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові. У напрямку Макарів – Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок, – йдеться у повідомленні.
Разом з тим, у Генштабі повідомили, що морально-психологічний стан окупаційних військ низький.
– Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг, – йдеться у повідомленні.
У Генштабі також повідомили, що Росія продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь, попри запевнення українського президента з боку правителя Білорусі Олександра Лукашенка.
Дивіться інтерактивну онлайн-карту військових дій Росії, які були розпочаті в ніч на 24 лютого проти України.
Джерело: Генштаб ЗСУ