Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 27 февраля.

— На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений, говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правитель Беларуси Александр Лукашенко заверил украинского лидера, что с белорусской стороны не будет уходить вражеская техника, а самолеты и ракеты прекратят свои полеты в сторону Украины.

Смотрите интерактивную онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.