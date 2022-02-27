Александр Лукашенко заверил, что с белорусской стороны в Украину не будут лететь ракеты, вертолеты и самолеты.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что у него был телефонный разговор с Александром Лукашенко, хотя стороны не разговаривали два года.

– Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом, – сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что задача президента сегодня – это защита Украины.

– Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркну: без всяких условий. Скажу откровенно, как обычно: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс, – сказал Владимир Зеленский.

Он снова подтвердил, что все члены правительства и Офиса президента находятся на своих местах, и никто никуда не убегает.

– Мы все будем защищать наше государство, наши границы.

Он завершил выступление сообщением, что 26 февраля враг уничтожил украинский самолет Мечта.

– Мы потеряли Мечту. Но старую Мечту. А новую мечту мы построим. Слава Украине!, – сказал президент.

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