Олександр Лукашенко запевнив, що з Білоруської сторони в Україну не будуть летіти ракети, гвинтокрили та літаки.

Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Він заявив, що мав телефонну розмову з Олександром Лукашенко, хоча сторони не розмовляли два роки.

– Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому, – сказав президент України.

Він наголосив, що завдання президента сьогодні – це захист України.

– Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип’ять. Підкреслю: без жодних умов. Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс, – сказав Володимир Зеленський.

Він знову підтвердив, що всі члени уряду та Офісу президента знаходяться на своїх місцях, і ніхто нікуди не тікає.

– Ми всі будемо боронити нашу державу, наші кордони.

Він завершив виступ повідомленням, що 26 лютого ворог знищив український літак Мрія.

– Ми втратили Мрію. Але стару Мрію. А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!, – сказав президент.

Дивіться інтерактивну онлайн-карту обстрілів російського ворога по українським територіям.