С 05.00 24 февраля войска РФ начали широкомасштабное вторжение в Украину, нанося ракетные удары по аэропортам, военным складам и критической инфраструктуре.
За более 55 часов сопротивления украинские защитники полностью разрушили планы врага.
По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3 тыс. человек.
Более 200 захватчиков попали в плен и их количество увеличивается.
Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. 25 февраля стингерами было сбито семь вертолетов.
Так, около полуночи 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных сил ВС Украины сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
В полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск.
Сейчас враг пытается изменить тактику – российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.
По той причине, что врагу не удалось осуществить быстрое наступление большими колоннами, он начал активнее применять ДРГ и десант, однако армия и тероборона эффективно их обезвреживает.
За двое суток российские оккупанты убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.
По состоянию на 16.00 25 февраля в Генштабе сообщали о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражали атаки врага и держали оборону.
Карта вторжения России в Украину – актуальные данные на 19.30 24 февраля.
Карта вторжения России в Украину на 16.27 24 февраля. Данные показали, что армия РФ двигалась с Юга, Севера и Востока.
В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.
Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлялись обстрелы из Градов.
Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцировались на запасные позиции и действовали во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
Обновлено в 17.55 24 февраля. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе – в Волынской и Ивано-Франковской областях.
Все воинские подразделения находились на своих позициях.
Предварительно, в районе ООС было сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.
Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов.
По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).
Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.
Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.
По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.
Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.
Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.
Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.
Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.
По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегало региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.
Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.
Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.