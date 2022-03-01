ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Как иностранцам вступить в Иностранный легион терробороны — инструкция

Марта Бондаренко редактор ленты
Как иностранцам вступить в Иностранный легион терробороны — инструкция

Разработан алгоритм действий для иностранных граждан, которые желают приехать в Украину и помочь нашему народу бороться против российского врага.

Соответствующую инструкцию опубликовала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Итак, алгоритм для иностранцев следующий:

Шаг 1. Подать заявление в посольство Украины в вашей стране с намерением вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины. Об этом необходимо спросить у военного дипломата или консула, контактные данные есть на сайте посольства:

Подать заявление можно тремя способами: 1) самостоятельно прийти в посольство; 2) позвонить; 3) написать на почту.

Шаг 2. Узнайте, какие документы и одежду (снаряжение) вам необходимо или рекомендуется иметь.

Документы: внутренний документ (ID или паспорт); паспорт для выезда за границу; документы, подтверждающие прохождение военной службы (службы в органах внутренних дел) и участие в боевых действиях; другие документы по требованию военного дипломата или консула.

Читайте
Украина вводит безвиз для иностранных добровольцев

Шаг 3. Необходимо прибыть в посольство с документами для собеседования с военным атташе и решения визовых вопросов с консулом.

Шаг 4. Следует написать заявление о зачислении в Территориальную оборону Вооруженных Сил Украины на военную службу по контракту на добровольной основе (сопровождение атташе по вопросам обороны).

Шаг 5. Получите инструкции о том, как приехать в Украину и о необходимых документах и ​​снаряжении.

Рекомендуется при наличии иметь военную одежду или ее элементы, снаряжение, каску, бронежилет и т.п.

Шаг 6. Отправляйтесь в Украину.

Содействие в пути окажут представители посольств, консульств Украины (за рубежом) и территориальной обороны в Украине. Контакты вы получите в посольстве Украины в вашей стране.

Читайте
В Украине уже сформировали иностранный легион

Шаг 7. По прибытии в Украину на пункт сбора следует вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины (подписать контракт).

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранных граждан вступать в его ряды.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка