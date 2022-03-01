Разработан алгоритм действий для иностранных граждан, которые желают приехать в Украину и помочь нашему народу бороться против российского врага.

Соответствующую инструкцию опубликовала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Итак, алгоритм для иностранцев следующий:

Шаг 1. Подать заявление в посольство Украины в вашей стране с намерением вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины. Об этом необходимо спросить у военного дипломата или консула, контактные данные есть на сайте посольства:

Подать заявление можно тремя способами: 1) самостоятельно прийти в посольство; 2) позвонить; 3) написать на почту.

Шаг 2. Узнайте, какие документы и одежду (снаряжение) вам необходимо или рекомендуется иметь.

Документы: внутренний документ (ID или паспорт); паспорт для выезда за границу; документы, подтверждающие прохождение военной службы (службы в органах внутренних дел) и участие в боевых действиях; другие документы по требованию военного дипломата или консула.

Читайте Украина вводит безвиз для иностранных добровольцев

Шаг 3. Необходимо прибыть в посольство с документами для собеседования с военным атташе и решения визовых вопросов с консулом.

Шаг 4. Следует написать заявление о зачислении в Территориальную оборону Вооруженных Сил Украины на военную службу по контракту на добровольной основе (сопровождение атташе по вопросам обороны).

Шаг 5. Получите инструкции о том, как приехать в Украину и о необходимых документах и ​​снаряжении.

Рекомендуется при наличии иметь военную одежду или ее элементы, снаряжение, каску, бронежилет и т.п.

Шаг 6. Отправляйтесь в Украину.

Содействие в пути окажут представители посольств, консульств Украины (за рубежом) и территориальной обороны в Украине. Контакты вы получите в посольстве Украины в вашей стране.

Читайте В Украине уже сформировали иностранный легион

Шаг 7. По прибытии в Украину на пункт сбора следует вступить в Иностранный легион территориальной обороны Украины (подписать контракт).

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранных граждан вступать в его ряды.