Розроблений алгоритм дій для іноземних громадян, які бажають приїхати до України та допомогти нашому народу боротися проти російського ворога.

Відповідну інструкцію опублікувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Отже, алгоритм для іноземців наступний:

Крок 1. Подати заяву до посольства України у вашій країні з наміром вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України. Про це необхідно запитати у військового дипломата чи консула, чи контактні дані є на сайті посольства:

Подати заяву можна трьома способами: 1) самостійно прийти до посольства; 2) зателефонувати; 3) написати на пошту.

Крок 2. Дізнайтеся, які документи та одяг (спорядження) вам необхідно чи рекомендується мати.

Документи: внутрішній документ (ID чи паспорт); паспорт для виїзду за кордон; документи, що підтверджують проходження військової служби (служби в органах внутрішніх справ) та участь у бойових діях; інші документи на вимогу військового дипломата чи консула.

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Крок 3. Необхідно прибути до посольства з документами для співбесіди з військовим аташе та вирішення візових питань із консулом.

Крок 4. Слід написати заяву про зарахування до Територіальної оборони Збройних Сил України на військову службу за контрактом на добровільній основі (супровід аташе з питань оборони).

Крок 5. Отримайте інструкції про те, як приїхати в Україну та про необхідні документи та спорядження.

Рекомендується за наявності мати військовий одяг або його елементи, спорядження, каску, бронежилет тощо.

Крок 6. Вирушайте до України.

Допомогу сприятимуть представники посольств, консульств України (за кордоном) та територіальної оборони в Україні. Контакти ви отримаєте у посольстві України у вашій країні.

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Крок 7. Після прибуття в Україну на пункт збору слід вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт).

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони України та закликав іноземних громадян вступати до його лав.