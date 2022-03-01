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Факты / Мир

Украина вводит безвиз для иностранных добровольцев

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина вводит безвиз для иностранных добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, подписал указ о введении безвизового режима для иностранных добровольцев, которые хотят помочь защитить Украину от российских захватчиков.

– В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 года на период действия военного положения… безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором, – говорится в указе №82/2022.

Президент также приказал Кабинету министров принять соответствующие меры.

Сообщается, что этот указ вступает в силу дня его обнародования.

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