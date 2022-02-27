Президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранных граждан вступать в его ряды.

Соответствующее обращение обнародовано на сайте Офиса президента Украины.

В нем отмечается, что 24 февраля Россия начала войну против Украины: произошло преступное и циничное вторжение войск РФ в наше государство. Оккупанты придерживаются подлой тактики, разрушая своими ракетами и артиллерией гражданскую инфраструктуру – жилые дома.

В связи с этим Владимир Зеленский подчеркнул, что это не просто вторжение РФ в Украину, а начало войны против Европы, ее единства, элементарных прав человека и правил сосуществования на европейском континенте.

– Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века, — говорится в обращении.

Зеленский напомнил, что иностранные граждане имеют возможность поступить на службу в Вооруженные силы Украины по контракту в добровольном порядке, в том числе в Силы территориальной обороны (согласно Положению о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства).

– В связи с этим всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны, -отмечается в обращении.

Для записи в Интернациональный легион территориальной обороны Украины и относительно деталей следует обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в соответствующем государстве (контактную информацию следует искать на сайте посольства).

Как известно, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Она проводится в течение 90 суток на территории всех областей Украины, включая город Киев. Мобилизация происходит в четыре этапа в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий.